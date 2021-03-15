İzmir'deki FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 18 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'deki FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 18 kişi tutuklandı

15.03.2021 11:40
İzmir'deki FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 18 kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'de, FETÖ'nün hücre evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 31 kişiden Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent Alkın'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

İzmir'de, FETÖ'nün hücre evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 31 kişiden Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent Alkın'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün hücre evi yapılanmasına yönelik tespitler sonrasında yeni bir operasyonun talimatını vermiş, Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent Alkın'ında aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Organize Şube Müdürlükleri ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent Alkın'ında aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı, 13 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

BALYA BALYA PARALAR ELE GEÇİRİLMİŞTİ

30 adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları, örgütün mahrem yapı içerisinde görev aldıkları belirlenmişti.

Avukat, öğretmen, meslekten ihraç edilen polis ve astsubayların da gözaltına alındığı operasyonda yüklü miktarda paralar ele geçirilmiş, aramalarda 179 bin dolar, 37 bin 500 TL bulunmuştu.

Ele geçirilen balya balya paraların ise cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarınca kullanılmak üzere örgüte toplandığı, örgüt mensuplarının ailelerine yardım yapıldığı değerlendirilirken, gözaltındaki şüpheliler ilk sorgularında buna benzer itiraflarda bulunmuştu.

(İHA)

İzmir'deki FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 18 kişi tutuklandı
İzmir'deki FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 18 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Yamanlar Koleji, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 18 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız
HDP'li vekillerin pul oyunu bozuldu! Artık Meclis bütçesinden ödenmeyecek HDP'li vekillerin pul oyunu bozuldu! Artık Meclis bütçesinden ödenmeyecek         
12:36
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Barışın tesisi, Batı'nın Türkiye'yi samimi şekilde desteklemesine bağlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Barışın tesisi, Batı'nın Türkiye'yi samimi şekilde desteklemesine bağlı         
12:09
Ali Babacan ittifaka yeşil ışık yaktı: Seçim zamanı karar vereceğiz Ali Babacan ittifaka yeşil ışık yaktı: Seçim zamanı karar vereceğiz         
11:55
Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi         
11:33
Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı         
11:28
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor         
10:20
Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi         
09:46
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 12:45:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'deki FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei