İzmir'de 13 ayrı kaçakçılık operasyonunda 18 kişiye işlem - Son Dakika

İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen 13 ayrı kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 18 şüpheliye işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şueb Müdürlüğü ekipleri, 3 - 9 Ocak tarihleri arasında il genelinde 13 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından Bornova, Buca, Konak, Konak, Karabağlar, Kemalpaşa ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen iş yeri, ev, depo ve araçlarda yapılan aramalarda, 834 bin 800 dolu makaron, 734 bin boş makaron, 47 kilogram nargile tütünü, 12 bin 111 elektronik eşya, 2 bin 489 kaçak ürün, 10 bin 150 litre kaçak akaryakıt ürünü ve tarihi eser niteliğindeki 19 eşya ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 18 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - İZMİR