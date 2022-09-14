Son Dakika | İzmir'deki kazada ölen Gülizar toprağa verildi, midibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | İzmir'deki kazada ölen Gülizar toprağa verildi, midibüs sürücüsü tutuklandı

14.09.2022 18:48
Son Dakika | İzmir'deki kazada ölen Gülizar toprağa verildi, midibüs sürücüsü tutuklandı

Son dakika haber... İZMİR'in Çiğli ilçesinde, midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Gülizar Obuz Ocak (27) son yolculuğuna uğurlanırken, midibüs şoförü Mustafa Kılıç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Gülizar Obuz Ocak (27) son yolculuğuna uğurlanırken, midibüs şoförü Mustafa Kılıç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Egekent'te meydana geldi. Mustafa Kılıç yönetimindeki 45 DK 304 plakalı midibüs, karşı yönden gelen ve yolcu indirmek için duran Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 M 8536 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Yolcu minibüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Bülent Ünal midibüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise midibüsün altında kalan Bülent Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Gülizar Obuz Ocak ve 5 kişi ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gülizar Obuz Ocak da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ünal ve Ocak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Midibüs sürücüsü Mustafa Kılıç ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİYapılan otopsinin ardından kazada ölenlerin cenazeleri yakınlarınca teslim alındı. İki yıldır evli olan ve bir bilgisayar firmasında bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Gülizar Obuz Ocak için Egekent Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ocak'ın ailesi ve çalışma arkadaşları katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ocak'ın cenazesi Harmandalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.TUTUKLANDI

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa Kılıç, adliyeye sevk edildi. Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Çiğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | İzmir'deki kazada ölen Gülizar toprağa verildi, midibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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