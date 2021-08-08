İzmir'in Bergama ve Kınık ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesi'ni ziyarete gelenleri taşıyan minibüs, dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Hamza Baba Türbesi'ni ziyaret edenleri taşıyan 35 L 1610 plakalı minibüs, İzmir'e dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma burun üstü çakıldı. İlk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı kazada, ölü sayısı 8'e yükseldi. Yaralıların tedavileri Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürüyor.

Twitter hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Maalesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum" yazdı. - İZMİR