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İZMİR'DEKİ OPERASYONDA TEFECİ ÇETESİNİN AJANDASI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

İZMİR'DEKİ OPERASYONDA TEFECİ ÇETESİNİN AJANDASI ORTAYA ÇIKTI

16.12.2021 12:40

İZMİR'de, senet karşılığında yüksek faizle borç para verip, ödemeyenlerden baskı, tehdit, şiddet kullanarak tahsil ettikleri ileri sürülen ve bölgede 'Tefeci Menize' olarak bilinen 5'i kardeş 7 şüphelinin gözaltına alındığı, suç çetesi operasyonuyla ilgili detaylar otaya çıktı.

İZMİR'de, senet karşılığında yüksek faizle borç para verip, ödemeyenlerden baskı, tehdit, şiddet kullanarak tahsil ettikleri ileri sürülen ve bölgede 'Tefeci Menize' olarak bilinen 5'i kardeş 7 şüphelinin gözaltına alındığı, suç çetesi operasyonuyla ilgili detaylar otaya çıktı. Çetenin, 2 bin TL verdikleri bir kişinin borcuna faiz yükleyerek 54 bin, 3 bin 500 TL verdikleri bir başka kişiden ise geri ödeme olarak 64 bin TL istedikleri, ödeyemeyince de darbettikleri öğrenildi. Operasyonda, çete üyelerinin yüksek faizle para verdikleri kişilerinin ismini yazdığı ajandanın da ele geçirildiği belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, çok sayıda kişiye faizle borç para verip karşılığında teminat olarak çek, senet, sözleşmeler yaptıran ve ödeyemeyenlerden cebir, şiddet, darp, baskı yollarıyla alacaklarını tahsil ettikleri belirlenen suç çetesini teknik ve fiziki takibe aldı.

Konak ilçesinde, Yenişehir ve Tepecik semtlerinde faaliyet gösteren ve kendilerini 'Tefeci Menize' olarak adlandıran çetenin üyesi oldukları ileri sürülen 5'i kardeş toplam 7 kişiye yönelik, önceki gün operasyon düzenlendi. 12 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler S.M., C.M., E.M., Ş.M., Ş.M., B.K. ve N.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 165 senet, mağdurlara ait kayıtların bulunduğu 34 ajanda ve not defteri, 57 bin TL para, 5 bin 350 dolar, satış belgeleri, icra evrakı, 2 bong düzeneği ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YÜKSEK FAİZ UYGULAMIŞLAR

Öte yandan, şüphelilerin borç verdikleri kişilerin isimleri ile borç verilen para miktarını ajandaya kaydettikleri, her hafta tahsilatını yaptıkları para miktarını da listeledikleri öğrenildi. Şüphelilerin aralarında kıraathane işletmecisi, taksi şoförü, garson, demir ustası ile birçok esnafa da faizle para verdikleri belirlendi. Şüphelilerin 2 bin TL verdikleri bir kişinin borcuna faiz yükleyerek 54 bin, 3 bin 500 TL verdikleri bir başka kişiden ise 64 bin TL geri ödeme istedikleri, ödemeyince ise darbettikleri öğrenildi. Tefecilik şebekesinin borçlarını ödemedikleri için darbettiği birçok esnafın korkarak polise şikayette bulunmadıkları ortaya çıktı.

İZMİR'DEKİ OPERASYONDA TEFECİ ÇETESİNİN AJANDASI ORTAYA ÇIKTI
İZMİR'DEKİ OPERASYONDA TEFECİ ÇETESİNİN AJANDASI ORTAYA ÇIKTI
İZMİR'DEKİ OPERASYONDA TEFECİ ÇETESİNİN AJANDASI ORTAYA ÇIKTI
İZMİR'DEKİ OPERASYONDA TEFECİ ÇETESİNİN AJANDASI ORTAYA ÇIKTI
İZMİR'DEKİ OPERASYONDA TEFECİ ÇETESİNİN AJANDASI ORTAYA ÇIKTI
İZMİR'DEKİ OPERASYONDA TEFECİ ÇETESİNİN AJANDASI ORTAYA ÇIKTI
İZMİR'DEKİ OPERASYONDA TEFECİ ÇETESİNİN AJANDASI ORTAYA ÇIKTI
İZMİR'DEKİ OPERASYONDA TEFECİ ÇETESİNİN AJANDASI ORTAYA ÇIKTI
İZMİR'DEKİ OPERASYONDA TEFECİ ÇETESİNİN AJANDASI ORTAYA ÇIKTI

Türk Lirası, İzmir, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DEKİ OPERASYONDA TEFECİ ÇETESİNİN AJANDASI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DEKİ OPERASYONDA TEFECİ ÇETESİNİN AJANDASI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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