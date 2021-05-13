Son dakika! İzmir'deki şehit yakınları Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti - Son Dakika

İzmir'de, tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından Ramazan Bayramı nedeniyle iki günlüğüne muaf tutulan şehit yakınları, arife gününün ardından bayramın ilk günü de Kadifekale Şehitliği'ndeki kabirlere ziyaret gerçekleştirdi.

Şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okuyan aileler, mezarları temizledi. Şehit yakınları, mezarlık yerine gelenlere şeker ve gül suyu ikramında bulundu.

Şırnak'ta 2010'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğan Balduk'un annesi Methiye Balduk, gazetecilere, şehit ailelerinin bayramları buruk geçirdiğini söyledi. Şehitliğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması dolayısıyla eskisi gibi sık gelemediğini aktaran Balduk, "Terörün boynu kırılsın." diye dua etti.

İzmir Tersanesi'nde 2013'te meydana gelen kazada şehit olan Er Yavuz Arslan'ın babası Zülfü Arslan ise her bayram ilk olarak oğlunun mezarına koştuğunu ifade etti.

Tek çocuğu olan oğlunun terhisine bir hafta kala şehit olduğunu aktaran Arslan, "Biz her bayram buradayız. Her cuma da geliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Şehit Er Arslan'ın aslen Malatyalı olan ailesinin, oğullarının mezarı başına birer adet diktiği kayısı ve kiraz ağacı fidanının boy verdiği gözlendi.