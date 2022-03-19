Son dakika! İzmir'deki terör örgütü PKK operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika! İzmir'deki terör örgütü PKK operasyonunda 3 tutuklama

19.03.2022 11:29
Son dakika! İzmir'deki terör örgütü PKK operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberler... İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan 14 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK ile iltisaklı oldukları ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla yakalama karar verdiği 14 kişi, Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde dün gözaltına alınmıştı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Terör, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İzmir'deki terör örgütü PKK operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika


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