Son dakika... İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 60 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Ekim'de uyuşturucu imal eden ve satışını yapanlara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 1 kilo 127 gram esrar, 443 gram sentetik uyuşturucu, 126 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ekipler, 60 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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