İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 18'i tutuklandı.
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Nisan'da Menderes, Seferihisar ve Buca ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Dedektör köpeğin de katıldığı aramalarda, 802 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 2 tabanca ile 12 mermi ele geçirilmişti.
Soruşturma kapsamında 2 zanlı da daha sonra yakalanmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklandı - Son Dakika