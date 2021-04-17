Son dakika haberi! İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklandı - Son Dakika

Soruşturma kapsamında 2 zanlı da daha sonra yakalanmıştı.

Dedektör köpeğin de katıldığı aramalarda, 802 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 2 tabanca ile 12 mermi ele geçirilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Nisan'da Menderes, Seferihisar ve Buca ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İzmir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 18'i tutuklandı.

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