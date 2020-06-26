Son Dakika: İZMİR Demet Akalın: Alişan ilk beni aramış - Son Dakika

Son Dakika: İZMİR Demet Akalın: Alişan ilk beni aramış

Son dakika haberlerine göre Demet Akalın: Alişan ilk beni aramışİZMİR'in Çeşme ilçesinde kızı ve arkadaşlarıyla tatil yapan Demet Akalın, yakın arkadaşı olan ve ailesiyle Manisa'da kaza geçiren şarkıcı Alişan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiğini söyledi.

Demet Akalın: Alişan ilk beni aramış

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İZMİR'in Çeşme ilçesinde kızı ve arkadaşlarıyla tatil yapan Demet Akalın, yakın arkadaşı olan ve ailesiyle Manisa'da kaza geçiren şarkıcı Alişan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiğini söyledi. Akalın, "Alişan ilk beni aramış" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira, arkadaşı Özlem Yıldız, Yıldız'ın oğlu Demir Serter ve aile dostlarıyla Çeşme'de tatiline devam ediyor. Alaçatı'da dün akşam bir mekanda yemek yiyen Akalın ve beraberindekiler, saat 23.00 sıralarında ayrıldı. Mekandan maskesiz olarak çıktığı görülen Akalın, "Biz aynı evde kalıyoruz, onun için maske takmama gerek yok" dedi. Bir süre sonra karşıdan gelen polisleri fark eden Akalın, elindeki paketten çıkardığı maskeyi hemen takarken, yanındakilere de maske verdi. Akalın, polislerle de selamlaştı.

Yakın arkadaşı olan ve ailesiyle Manisa'da kaza geçiren şarkıcı Alişan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiğini söyleyen Demet Akalın, "Alişan ilk beni aramış. Çocuklar da onu söyledi" diye konuştu.

Kızı Hira'nın kameralardan rahatsız olduğunu dile getiren Akalın, bu nedenle çok fazla konuşamadığını söyleyip, "Tatilim iyi geçiyor" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: İZMİR Demet Akalın: Alişan ilk beni aramış - Son Dakika

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