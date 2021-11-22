İzmir'den Manisa'ya kaçan otomobil sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika

Öte yandan polisten kaçan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Manisa yönüne doğru kaçan sürücüyle ekipler arasında Manisa istikametine doğru kovalamaca başladı. Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacının ardından Manisa'nın Yunusemre ilçesi Lale kavşağında park halinde duran 3 araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir 'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu Manisa 'da kaza yapınca yakalandı.

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