Son Dakika: İzmir'e 110 milyon liralık sağlık yatırımı - Son Dakika

Son Dakika: İzmir'e 110 milyon liralık sağlık yatırımı

Son dakika ekonomi haberi... Medicana Sağlık Grubu, 30'uncu yılına yaklaşırken İzmir'de yeni hastanesini hizmete açmaya hazırlanıyor.

Son Dakika: İzmir'e 110 milyon liralık sağlık yatırımı, System.String[]

Medicana Sağlık Grubu, 30'uncu yılına yaklaşırken İzmir'de yeni hastanesini hizmete açmaya hazırlanıyor. Yeni hastane 110 milyon dolarlık yatırım ile Konak'ta hizmet vermeye başlayacak.

Sağlık sektörüne yaptığı önemli yatırımlarla adını duyuran ve Türkiye'nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, Medicana International İzmir Hastanesiyle yurtiçinde yatırımlarına devam ediyor. Grubun Ege Bölgesi'ndeki en kapsamlı hastanesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu ile aynı tarihte 9 Eylül tarihinde hizmet vermeye başlıyor. Yeni hastane 110 milyon dolarlık yatırım ile Konak'ta hizmet vermeye başlayacak.

110 milyon dolarlık yatırımla İzmir'e A'dan Z'ye sağlık hizmeti

Verilen bilgiye göre sağlık grubu'nun hastanecilik alanındaki deneyimlerini aktardığı İzmir Hastanesi; ileri teknolojisi, uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atmış uzman akademik kadrosu ile hizmet verecek. Yeni hastane tüm tıp disiplinleri, özellikli tedavileri ve ileri teknoloji ile birleştirdiği cerrahi tedavi olanaklarını, hasta odaklı hizmet anlayışı ile Ege bölgesi'ne sunuyor. 110 milyon dolarlık yatırım ile Konak'ta hizmet vermeye hazırlanan hastane, sağlık grubunun 13'üncü hastanesi olacak. Bu yılın ikinci yarısından itibaren hastalarına hizmet vermeye başlayacak olan Medicana International İzmir Hastanesi, alanında uzman hekim kadrosu ile tüm tıp branşlarında faaliyet gösterecek.

Hastane, sahip olduğu 40 bin metrekare kapalı alan ile İzmir'in yanı sıra Ege bölgesi'nin de en büyük hastaneleri arasında yer alacak. Toplam 222 yatak kapasiteli hastane, akıllı bina özellikleriyle, hastalarına yüksek konfor ve modern teknolojileri bir arada sunacak. Yeni hastane, grubun diğer hastanelerinde olduğu gibi SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet gösterecek.

İzmir'de özel robotik cerrahi metotlarıyla tedavi hizmeti verilecek

Yeni hastane, Ege'de yeni sağlık üssü olma hedefini taşıyor. Birçok hastalığın cerrahi çözümünde ve genel cerrahi ameliyatlarında kullanılan da Vinci robotik cerrahi ile hem hasta hem de cerrah için konforlu cerrahi çözümler, Medicana International İzmir Hastanesi ile İzmir'de özel sektörde hastaların hizmetine sunulacak.

Onkoloji ve Organ Nakli tedavilerinde kullanılan ve gelişmiş bir tedavi takım konsepti içeren tümör ve tedavi konseyi konseptler, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi branşlarına da taşıyarak, yeni hastanede multidisipliner bir kalp ekibi ve kalp merkezi ile hizmet verilmesi hedefleniyor.

İzmir'de sağlık turizmi gelişecek

110 milyon dolar yatırım ile açılacak yeni sağlık tesisi, İzmir'in sağlık turizmi ve turist sağlığı alanlarındaki eksikliğini gidermeyi hedefliyor. Sağlık Grubu 2008 yılından bu yana Dünya'nın 164 farklı ülkesinden gelen hastalara gelişmiş sağlık hizmeti sunuyor. Hastane, Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracına katkıda bulunacak. Ege bölgesinde iş istihdamı sağlayan hastane, tam kapasite ile hizmet vermeye başladığında toplam 1000 deneyimli personeliyle hastalarının hizmetinde olacak. - İZMİR

İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 09:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: İzmir'e 110 milyon liralık sağlık yatırımı - Son Dakika Ekonomi

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