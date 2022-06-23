Son dakika: İzmir'e şehit ateşi düştü (3) - Son Dakika
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Son dakika: İzmir'e şehit ateşi düştü (3)

23.06.2022 19:44
Son dakika: İzmir'e şehit ateşi düştü (3)

Bir son dakika haberine göre İZMİR ŞEHİDİNİ UĞURLADI Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in naaşı memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine getirildi.

İZMİR ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in naaşı memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi Türkmen Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Helallik alınmasının ardından şehit İçen'in cenazesi Ödemiş Şeker Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen askeri törene eşi Semiha İçen, çocukları Yağmur (8), Yaren Aybüke (5) ve Ecrin (3), annesi Keziban ve babası İdris İçen ile yakınları, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, askeri erkan ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Yakınlarının desteği ile ayakta durmaya çalışan Semiha İçen'in eşinin tabutuna sarılıp ağlaması yürekleri burktu. Cenaze töreninde ailesi ve yakınları, İçen'in al bayrağa sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

ŞEHİT OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI

İkindi vakti kılınan namazın ardından şehit Uzman Çavuş İçen'in tabutu askerler ve babası İdris İçen tarafından bir süre omuzlarda taşınıp, cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi daha sonra Ödemiş Zungurlu Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İZMİR, -


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Kaynak: DHA

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: İzmir'e şehit ateşi düştü (3) - Son Dakika

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