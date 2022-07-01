Son dakika... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (2) - Son Dakika
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Son dakika... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (2)

01.07.2022 19:16
Son dakika... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (2)

Son dakika haberi... DİKİLİ YANGINI KONTROL ALTINDAİzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

DİKİLİ YANGINI KONTROL ALTINDA

İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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Kaynak: DHA

Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (2) - Son Dakika
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