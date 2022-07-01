DİKİLİ YANGINI KONTROL ALTINDA
İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Kaynak: DHA
Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Son dakika... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (2) - Son Dakika
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