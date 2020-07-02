Son dakika... İzmir'in ilçelerinde, belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisi - Son Dakika

İZMİR'de, Karabağlar ilçesine moloz hafriyatının yasa dışı olarak dökülmesinin ardından Gaziemir ve Bornova ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Bölge halkı, moloz kirliliğinin önüne geçilmediği iddiasıyla belediyelere tepki gösterdi.
Karabağlar Belediyesi'ne bağlı Uzundere Mahallesi'nde yaklaşık 45 bin metrekarelik tarım alanında oluşan moloz ve hafriyat dağları, tepki çekerken, bölgede temizlik çalışmaları ise hala başlatılmadı. Uzundere'de oluşan moloz dağlarının yanı sıra şehrin iki farklı ilçesinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Gaziemir'in Evka-7 semtinde bulunan ve belediye otobüsleri ile şehirci minibüslerin de son durağı olan Zafer Mahallesi'ne kaçak olarak dökülen moloz ve hafriyatlar nedeniyle çevre kirliliği başladı. 800 Sokak'ta, ana yolun yanındaki boş araziye dökülen moloz dağlarının gün geçtikçe büyümeye başladığı görülürken, hemen karşı tarafında bulunan ormanlık alanın içinde de aynı manzaraya rastlandı. Ağaçların yanı başına dökülen kaçak moloz ve hafriyatlar, artmaya devam ederken, belediyeye bağlı ekipler tarafından henüz çalışma başlatılmadı.
Mahalleliden Said Algül (61) de kaçak dökümlerin sabaha karşı yapıldığını öne sürerek, "Bu bölgenin temizlenmesini ve yeşillendirilmesini istiyoruz. Çocuklarımızın gelip güzelce vakit geçirecekleri bir yer olsun burası. Bu molozlar, sabaha karşı plakalarını bantlarla kapatan kamyonlar tarafından dökülüyor. Böylece kimse de onları tespit edemiyor. Gün geçtikçe molozlar büyüdü ve rezil bir hal aldı. Belediyeler artık bu pislikleri temizlesin. Ne çektiğimizi gelip görsünler. Bizi bu pisliğin içinden kurtarsınlar. Nasıl ki şehir merkezindeki vatandaşsa Laka Mahallesi'nde yaşayanlar da aynı vatandaş" dedi.