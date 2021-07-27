Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Geçtiğimiz aylarda Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaralarını yeni yeni saran kentte, bugün de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.4 OLARAK GEÇTİ

AFAD, depremin 16.10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,4, derinliği ise 9,6 km olarak belirlendi.

Kentte can veya mal kaybının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...