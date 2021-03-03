İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika

İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın

03.03.2021 01:59

İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı.

İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, alevlerin bitişikteki binaya sıçraması için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Yangın, gece saatlerinde Etiler Mahallesi 1264 Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangına müdahale ediliyor. Alevlerin bitişikteki binaya sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bina altında park halinde bulunan araçlar ise sahipleri çağırılarak çekilmeye çalışıyor.

İtfaiye ekiplerin bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın
İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın
İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın
İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın
İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın
İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın
İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın
İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın
İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın
İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın

Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika


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