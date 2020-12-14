Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

14.12.2020 11:26

Son dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu.

İzmir'de hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 800 metre sürüklenen araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Gece geç saatlere kadar yapılan kurtarma faaliyetlerine ara verilirken, sabah yeniden başlayan çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kaldı. Vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcarken belediye siren sesleriyle uyarı yaptı.

İZMİR VALİSİ: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger bölgedeki son durumla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Menderes emniyetinden 25, jandarmadan 10, İzmir emniyeti su altı timlerinden 10 kişi, AFAD ve diğer itfaiye birimlerinden arkadaşlarımız arama tarama çalışmalarını devam ettiriyor. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Kısmi baskınlar var, oralarda da çalışmalar sürüyor. Tespit çalışmaları ve tahliye çalışmaları devam ediyor''

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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