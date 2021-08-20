Son dakika! İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Menderes'in Deliömerli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve bir dozer ile müdahale başlatıldı.

Urla'nın Balıklıova bölgesinde de makilik alanda çıkan yangına müdahale için bir uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.