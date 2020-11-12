İzmir'in o ilçesinde üniversiteyi kazanan her öğrenciye bilgisayar hediyesi

İZMİR - İzmir'de Balçova Belediyesi, ilçede üniversiteyi kazanan her öğrenciye bir dizüstü bilgisayar hediye etti.

Balçova Belediyesi, korona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerine bilgisayar alınması için harekete geçti. Bu kapsamda, bu yıl 14.'sü düzenlenen Belediyenin Spor Tesislerindeki "Üniversite Plaket Töreninde" hediyeler öğrencilere teslim edildi. Pandemi önlemlerinin alındığı törende, ilçede üniversiteyi kazanan 580 öğrenciye birer başarı plaketi, bir dizüstü bilgisayar ve Nutuk hediye edildi.

Törene katılan; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Kani Beko, Mahir Polat, Murat Bakan, Tacettin Bayır, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın, İYİ Parti İlçe Başkanı Hicran Helezür, belediye meclis üyeleri ve önceki dönem Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da öğrencilere plaketlerini ve hediyelerini verdi.

Törende konuşan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, belediye olarak yıllardır eğitimde adalet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. Çalkaya, "Eğitimde adalet olmazsa hayatın diğer alanlarında da adaleti aramak mümkün olmaz. Babasının parası olan çocuk ile babasının parası olmayan çocuk aynı eğitimi alsın diye okullarımızın her isteğini karşılıyoruz. Eğitimin uzaktan olacağı bu yıl da bilgisayarın ve internete erişimin adalet açısından çok büyük önemi var" dedi.

Törene katılan öğrencilerin ailelerini de kutlayan Başkan Fatma Çalkaya, "Bu zor şartlarda sizleri yetiştiren ailelerinizi kutluyor, hepsine selamlarımı iletiyorum. Bundan sonra da gittiğiniz şehirlerde başınız sıkışırsa Fatma Başkanınız ve Balçova Belediyesi sizlere bir telefon uzaklığında olacak. Yolunuz açık olsun, bu ülkenin sizlere çok ihtiyacı var" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eğitimde adaleti sağlamak için yapılan hizmetin tüm ülkeye örnek olmasını diledi.