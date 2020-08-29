İzmir Jandarmasından sualtında asker selamı

İZMİR - İzmir'de Jandarma Timi 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıl dönümünü denizin 20 metre derinliğinde asker selamı vererek kutladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri Menderes ilçesi Özdere açıklarında 20 metrelik derinlikte büyük zaferin 98'inci yıl dönümü için kutlama etkinliği gerçekleştirdi. 20 metrelik derinliğe dalış gerçekleştiren 2 personel Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak ve ayrıca asker selamı vererek tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.