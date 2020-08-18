Son Dakika: İZMİR Kırmızı ışık ihlali yaparak 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücüye 40 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kırmızı ışık ihlali yaparak 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücüye 40 yıl hapis cezası

İZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaparak aynı araçta yolculuk yapan arkadaşı Hikmet Kahramantürk (27) ile yaya olan Ferya Bertan'ın (37)ölümüne sebep olan Emre İçli'ye verilen 9 yıllık hapis cezası, Yargıtay 12. Daire Başkanlığı tarafından bozulurken, tutuklu sanık toplam 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 11 Mart 2019 tarihi akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16'ncı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan ve Balçova'dan Konak yönüne giden 35 AT 3766 plakalı Emre İçli idaresindeki otomobil, kavşakta Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan İçli'nin otomobili, kaldırımda yürüyen Ferya Bertan'a (37) çarptıktan sonra tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada, beton direğe çarpan aracın sürücüsü İçli ile yolcu konumundaki Hikmet Kahramantürk (27) ve yaya Ferya Bertan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ferya Bertan ile otomobilde bulunan Hikmet Kahramantürk hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen Ferya Bertan ve Hikmet Kahramantürk toprağa verilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü İçli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMADI

Tutuklu sanık İçli, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma' suçundan hakim karşısına çıktı. Meydana gelen kazada, yanında yolculuk eden ve hayatını kaybeden Hikmet Kahramantürk'ün dikkatini dağıttığını belirten İçli, ifadesinde, Olay yerine yaklaştığımızda arkadaşım Hikmet'le konuşuyordum. Bu sırada şaka yaparak beni çenemden tutup, kendine doğru çevirdi. O an dikkatim dağıldı ve tekrar yola baktığımda trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğünü gördüm. Bu sırada sağ cebe araçlar giriyordu. Soldan da bir aracın girdiğini gördüm. Fren mesafem yoktu ve kornoya bastım. Ancak araç bana çamurluğumdan vurunca savruldum ve tramvay yolunu ayıran bariyerlere çarptım. Olay anında hızım yaklaşık 90 km civarındaydı. Yolun boş olması sebebiyle bu hızda seyrediyordum. Aracım biraz daha seri olsa bu kaza yaşanmazdı dedi.

Öte yandan İçli, için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda, kanında esrar maddesine de rastlandı. Yargılama sürecinin ardından mahkeme heyeti, İçli'ye 9 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanığın aldığı cezayı az bulan Bertan ile Kahramantürk'ün aileleri, bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı haklı bularak istinaf başvurusunu kabul etmedi. Bunun üzerine Kahramantürk ailesinin avukatı Amaç Kaya, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İçli'nin kavşağa yaklaşırken kırmızı ışık yanmasına rağmen hızını azaltmadığı, muhtemel neticeye kayıtsız kalarak olası kastla adam öldürme suçunu işlediğine karar verdi. Yeniden yapılan yargılama neticesinde İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İçli'yi kasten adam öldürme suçundan iki ayrı müebbet cezasına çarptırdı. Olası kast sebebiyle mahkeme heyeti, İçli'yi 40 yıl hapis cezasına mahkum ederken, iyi hal indirimi de yapılmadı. Kararla ilgili konuşan Avukat Kaya, Bu olayda bir anlık umursamazlık, 'Kırmızı ışıkta geçsem ne olur' düşüncesi ile 3 gencin hayatı karardı. Karar evlatlarını kaybeden aileler için tatmin edici oldu dedi.