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Son dakika! İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyon: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika! İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyon: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı

23.11.2021 08:54

Son dakika haberleri... İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyon: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararıİZMİR İzmir merkezli 21 ildeki FETÖ soruşturmasında, Albay, Binbaşı, Üsteğmen, Teğmen rütbeleri dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 14 ü muvazzaf, 46 asker ve askeri okullardan ilişiği kesilen 65 askeri öğrenci ile...

İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyon: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İZMİR İzmir merkezli 21 ildeki FETÖ soruşturmasında, Albay, Binbaşı, Üsteğmen, Teğmen rütbeleri dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 14 ü muvazzaf, 46 asker ve askeri okullardan ilişiği kesilen 65 askeri öğrenci ile toplam 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçekleştirilen operasyonda, gözaltı kararı verilen 111 şüpheliden aralarında 6 Albay, 1 Binbaşı, 8 Üsteğmen, 1 Teğmen rütbesinde askerlerinde bulunduğu 76 şüpheli yakalandı.

Son dakika! İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyon: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika! İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyon: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika! İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyon: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika! İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyon: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Albay, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyon: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyon: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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