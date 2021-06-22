Son dakika... İzmir merkezli 35 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı (3) - Son Dakika

GÖZALTI SAYISI 98'E YÜKSELDİ

İzmir merkezli 35 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı, 98'e çıktı. 2 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 1 şüphelinin de başka şube tarafından gözaltına alınması dolayısıyla hakkındaki gözaltı kararı iptal edildi. Firari durumda olan 31 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Davut CAN/İZMİR,