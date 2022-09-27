Son Dakika | İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

27.09.2022 08:49
Son Dakika | İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Bir son dakika haberine göre İZMİR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 1'i Kara Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 2'si muvazzaf 4 asker, 12'si darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.


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Kaynak: DHA

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

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