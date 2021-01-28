Son dakika: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 16 tutuklama - Son Dakika

Son dakika: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 16 tutuklama

28.01.2021 19:32
Son dakika: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 16 tutuklama, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) İzmir'deki gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) İzmir'deki gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkanlardan 1 şüpheli serbest kalırken, 6 şüpheli de yargılanmak üzere başka illere sevk edildi. Tutuklananların arasında firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edilen İzmir merkezli ve Türkiye'nin farklı mahkemelerinden aranması olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir genelinde tespit edilen 35 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer sahte kimlikle yakalandı. Tuncer'in yanı sıra 27 şüpheli ve farklı mahkemelerden arama kaydı olan 8 kişiyle birlikte toplam 35 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok sahte kimlik, nakit para ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ve aralarında firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 1'i serbest kalırken, 6 şüpheli de yargılanmak üzere başka illere sevk edildi.

(İHA)

Fetullahçı Terör Örgütü, Mali Suçlarla Mücadele, Terör Örgütü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 16 tutuklama - Son Dakika


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