Son dakika! İzmir merkezli FETÖ operasyonundan 54 şüpheli gözaltında - Son Dakika

İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan 84 şüpheliden 54'ü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir ve farklı illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Örgüt mensubu olduğu ileri sürülen 7'si Hava Kuvvetleri, 4'ü Deniz Kuvvetleri, 29'u Kara Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı mensup olup; 3'ü yüzbaşı, 7'si üsteğmen, 6'sı teğmen, 34'ü astsubay, 4'ü uzman çavuş rütbesinde 42 muvazzaf asker ve 10'u darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 64 askeri personelin yanı sıra 14'ü aktif görevde bulunan 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.

54'ü yakalandı

Emniyet ve jandarma ekiplerinin operasyonunda haklarında gözaltı kararı bulunan 84 şüpheliden 54'ünün gözaltına alındığı öğrenilirken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

-İHA-