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Son dakika... İZMİR Ormanların muhafızları yaz yangınları için teyakkuzda - Son Dakika

Son dakika... İZMİR Ormanların muhafızları yaz yangınları için teyakkuzda

30.05.2021 15:45

Son dakika haberi... İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte olası orman yangınlarına karşı çalışmalarını sıklaştırdı.

İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte olası orman yangınlarına karşı çalışmalarını sıklaştırdı. 24 saat teyakkuzda olan ekipler, tüm ormanlık alanları izliyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele etmek amacıyla eğitim, denetim ve tatbikat çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yaz aylarında beklenen olası yangınları önlemek için çalışmalarını sıklaştıran ekipler, ormanlık alanları 66 yangın gözetleme kulesinde 30 termal kamera ve İHA'lar aracılığıyla izliyor. Yangın Harekat Merkezi'ne gelen ihbarlar sonrası yangınlara 96 arazöz, 4 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

'ETKİN MÜDAHALE İÇİN ERKEN FARK EDİLMESİ GEREKİYOR'

Ekiplerin aktif olmaları adına her yıl denetimlerinin gerçekleştiğini ifade eden İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, aynı zamanda orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu söyleyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Etkin müdahale edebilmek için yangınların erken fark edilmesi gerektiğini ifade eden Derince, "Bunun için İzmir Bölge Müdürlüğü'müzde 66 tane yangın gözetleme kulesi ve 30 termal kamera bulunuyor. Herhangi bir ihbar alınır alınmaz Yangın Harekat Merkezi'ne bu bilgi geliyor. Ekiplerimiz hemen hareket ediyor. 96 adet arazöz, dozer, helikopter ve yangın söndürme uçağımız var. Bunun yanı sıra geçen yıl devreye giren İHA'lar da ormanlarımızı gözetliyor. İzmir Bölge Müdürlüğü'nde dört su atar, bir adet yangın yönetim helikopteri bulunuyor. Bu helikopterlerimiz bambilerinde yaklaşık olarak 2,5- 3 ton su taşıyor. 250'nin üzerindeki su havuzlarından su alıyorlar. Yangın Hareket Merkezi'nde helikopterlerin kalkışı için talimat veriliyor. Biz bu ekiplerin aktif ve faal olmaları adına her yıl denetimlerini yapıyoruz. Bir yangın olduğunda hiçbir zafiyet oluşturmadan yangına müdahale ediyoruz" dedi.

'RANT ALGISI DOĞRU DEĞİL'

Orman yangınlarıyla ilgili kamuoyunda yanlış bir algının olduğunu ifade eden Derince, "Yanan alanların ranta açıldığı söyleniyor. Ormanlarımız anayasanın 169'uncu maddesi kapsamında koruma altındadır. Hiçbir santimetrekaresi imara, ranta açılamaz. Yanan alanlar yıl içerisinde ağaçlandırılıyor" diye konuştu.

'AKSAKLIKLARIN ÖNLENMESİ İÇİN TATBİKAT DÜZENLENİYOR'

Tatbikat çalışmalarıyla birlikte olası aksaklıkların da görülebildiğini söyleyen Derince, "Tatbikat çalışmalarında gerçek bir yangın varmışçasına bir çalışma yürütüyoruz. Suni bir yangın çıkarıyoruz. Ekiplerin yangına müdahale sürelerini ölçüyoruz. Yangına merkezden yönlenecek şekilde tabletleri var, bu tabletlerle suni olarak oluşturulan yangın yerini belirtiyoruz. Ekiplerin olay yerine ne kadar sürede ulaştığı ve hangi aksaklıklarla karşılaştığı belirleniyor. Gerçek yangınlarda bir aksaklık olmaması için bu tip tatbikatlar yapıyoruz' dedi.

'VATANDAŞ DİKKATLİ OLMALI'

Söndürme çalışmalarının yanı sıra yangın çıkmaması için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Derince, "Asıl önemli olan yangını söndürmek değil, yangının hiç çıkmamasıdır. Vatandaşlarımıza pikniklerini piknik için ayrılmış alanlarda yapmalarını tavsiye ediyoruz. Gelişigüzel yerlerde ateşle piknik yapılmamalı. Bu en sık karşılaştığımız yangın sebeplerinden bir tanesidir. Ellerinde bulunan izmarit ve benzeri yanıcı maddeleri ormanlara, bahçelere atmamalılar. Herhangi bir yangın şüphesiyle karşılaştıklarında ücretsiz olarak hizmet veren "ALO 177 ve 112' ihbar hatlarında ihbarda bulunulmalı" ifadelerini kullandı.

Son dakika... İZMİR Ormanların muhafızları yaz yangınları için teyakkuzda
Son dakika... İZMİR Ormanların muhafızları yaz yangınları için teyakkuzda
Son dakika... İZMİR Ormanların muhafızları yaz yangınları için teyakkuzda
Son dakika... İZMİR Ormanların muhafızları yaz yangınları için teyakkuzda

Orman Bölge Müdürlüğü, Tatbikat, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İZMİR Ormanların muhafızları yaz yangınları için teyakkuzda - Son Dakika


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