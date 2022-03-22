Son dakika... İzmir Park AVM'de korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika... İzmir Park AVM'de korkutan yangın

22.03.2022 18:10
Son dakika... İzmir Park AVM'de korkutan yangın

Son dakika haberler... İzmir'in Konak ilçesinde bulunan İzmir Park AVM'de meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan İzmir Park AVM'de meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Güneşli Mahallesi Eşrefpaşa Caddesi üzerinde bulunan İzmir Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde meydana geldi. AVM içerisindeki spor salonunun sauna bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika... İzmir Park AVM'de korkutan yangın

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İzmir'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü İzmir'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü BAĞCILAR'DA 3 KATLI BİNADAKİ YANGINDA 1 ÖLÜ (1) BAĞCILAR'DA 3 KATLI BİNADAKİ YANGINDA 1 ÖLÜ (1)

alışveriş, İtfaiye, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İzmir Park AVM'de korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İzmir Park AVM'de korkutan yangın - Son Dakika
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