Son dakika: İzmir polisi 12 kilo 328 gram uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

İZMİR'de polis ekiplerince, yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 328 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 10 Ekim'de İzmir otogarında gerçekleştirilen operasyonda 12 kilo 328 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiği belirtildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.