Son Dakika | İzmir polisi uygulama sırasında uyuşturucuyu buldu - Son Dakika
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Son Dakika | İzmir polisi uygulama sırasında uyuşturucuyu buldu

13.10.2022 16:50
Son Dakika | İzmir polisi uygulama sırasında uyuşturucuyu buldu

Son dakika haberleri... İzmir'in Kınık ilçesinde polis ekipleri, uygulama sırasında 1 kilo 250 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirdi.

İzmir'in Kınık ilçesinde polis ekipleri, uygulama sırasında 1 kilo 250 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirdi.

Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde yapılan uygulamalar sırasında T.K. isimli kişinin üst aramasını yaptı. Aramalar sırasında, şahsın üzerinde esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan bong düzeneği bulundu. Bunun üzerine ekipler, şahsın aracında da aramalar yaptı ve aramada 1 kilo 250 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan T.K isimli şahıs, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sev edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Kınık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İzmir polisi uygulama sırasında uyuşturucuyu buldu - Son Dakika

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