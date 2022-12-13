İzmir'de aşırı yağışlar can aldı! Sele kapılan 95 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzmir'de aşırı yağışlar can aldı! Sele kapılan 95 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

13.12.2022 23:54

İzmir'de etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar göle döndü. Sel sularına kapılan 95 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İl genelinde etkisini süren sağanak yağış sele sebep olurken 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin bir kadın olduğu aktarılırken yaşının 95 olduğu aktarıldı.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Caddeye bağlanan bir alt geçit yağmur sularıyla dolarken 4 araç suya gömüldü. Araçlar ve sürücüler sel sularında mahsur kalırken, belediye ve itfaiye ekipleri biriken suları tahliye etti. Araçlar ve sürücüler trafik polisinin de yardımıyla birikintiden çıkartıldı. Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Öte yandan Yağmurlu günlerde su baskınlarının yaşandığı Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklar giderlerin tıkanması nedeniyle yine su altında kaldı. Çarşı içinde Hisar Camisi çevresindeki sokaklarda yaşanan taşkında bazı pasaj ve iş yerlerine dolan su, belediye ekipleri ve esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

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