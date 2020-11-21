Son dakika: İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün PCR testi yaptırdığını, bugün sonucun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

Bugün itibarıyla evde karantina ve tedavi sürecinin başladığını aktaran Köşger, "Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah'tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun." ifadelerini kullandı.