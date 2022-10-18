Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi - Son Dakika
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Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi

18.10.2022 13:48

Ege Denizi'nde 4.1 şiddetinde deprem yaşandı. Sarsıntı İzmir ve Aydın'da da hissedildi.

AFAD'ın verilerine göre saat 12:59'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedilirken bölgede saat 13:12'de 3.1 büyüklüğünde, 13:27'de ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedildi.

ART ARDA SALLANDI

Birkaç dakika sonra aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depreme ilişkin mesajlar paylaştı. Sarsıntı nedeniyle can ve mal kaybının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi - Son Dakika


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