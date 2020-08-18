Son dakika! İzmir ve Manisa'da 183 adet orman dışı kırsal yangına müdahale edildi - Son Dakika

Son aylarda orman yangınları sayılarında meydana gelen artışın yanında, orman dışındaki kırsal alanlarda meydana gelen yangınlarda da artış var. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İzmir ve Manisa'da 183 adet orman dışı kırsal yangına müdahale edildiği öğrenildi.

Özellikle tarla, bahçe gibi ziraat arazilerinde ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanan yangınlar, müdahale edilmediğinde ormanlık alanlara sıçrayabiliyor. Bu nedenle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de, ormanda veya orman dışındaki kırsal alanlarda en ufak yangın ihbarlarını bile değerlendirerek müdahale ediyor. İzmir ve Manisa illerinde, ocak ayından bugüne kadar ise toplam 182 adet orman ve 183 adet orman dışı yangına müdahale edildi.

"Yangınlar orman alanlarını tehdit ediyor"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, özellikle yaz aylarında bahçe ve tarla temizliği için ateş yakılmaması konusunda uyarılar yaptıklarını; ama bu uyarıların dikkate alınmadığını ifade ederek yangınlara sebep olduğunu söyledi. Yangınların orman alanlarını tehdit ettiğini ifade eden Derince, "Ormanlık alanlara uzak da olsa vatandaşın bahçesi ve tarlası yanıyorsa elbette biz devlet kurumu olarak yangınlara müdahale ediyoruz. Bizim için hassas olan nokta ormanlık alanlara yakın kırsal alanlarda çıkan yangınlardır. Tıpkı ormanlık alanmış gibi hem kara hem de hava gücümüzle hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ediyoruz. Son 20 gün içinde İzmir merkezde 6, Bayındır'da 3, Çeşme'de 5, Torbalı'da 5, Seferihisar'da 4, Urla'da 6 adet kırsal alan yangınına müdahale ettik; vatandaşın da can ve mal kaybının önüne geçtik. Bu konuda vatandaşlardan da büyük destek görüyor, övgüler alıyoruz" dedi - İZMİR