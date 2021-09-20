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Son Dakika | İzmirli çocuklar yaz-kış spor yapacak - Son Dakika

Son Dakika | İzmirli çocuklar yaz-kış spor yapacak

20.09.2021 14:14
Son Dakika | İzmirli çocuklar yaz-kış spor yapacak, System.String[]

Son dakika haber: Yaz Spor Okulları projesi kapsamında, 25 branşta 9 bine yakın çocuğa eğitim veren İzmir Büyükşehir Belediyespor şimdi Kış Spor Okullarını hizmete aldı.

Yaz Spor Okulları projesi kapsamında, 25 branşta 9 bine yakın çocuğa eğitim veren İzmir Büyükşehir Belediye spor şimdi Kış Spor Okullarını hizmete aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, sporu kentin tüm noktalarına yayma ve İzmir'i gençlik ve spor kenti yapma hedefiyle 14 farklı tesis ve 25 branşta açılan yaz spor okullarında yaklaşık üç aylık dönemde 9 bine yakın çocuk eğitim aldı. Ülkemizin de içinde bulunduğu pandemiye rağmen rekor sayıya ulaşılırken, şimdi de Kış Spor Okulları ile yeni dönem başladı.

10 Eylül'de sona eren yaz spor okullarının ilk döneminde 4 bin 44, ikinci döneminde ise 4 bin 834 çocuğa eğitim verildi. Yaz Spor Okulları Celal Atik Spor Salonu, Kültürpark Halı Saha, Evka 4 Naim Süleymanoğlu Spor Salonu, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Havuz İzmir, Uzundere Can Çağnay Spor Salonu, Bayraklı Çiçek Futbol Sahası, İnciraltı Spor Sahaları, Bayındır Çırpı Spor Salonu, Foça Bağarası Spor Salonu, Menemen Asarlık Spor Salonu, Beydağ Futbol Sahası ve Marina İzmir Yüzme Havuzunda düzenlendi.

Binlerce çocuk yüzme öğrendi

Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Marina İzmir'de 160'a yakın depremzede çocuğa, ayrıca Kadifekale'de ikamet eden 45 çocuğa ücretsiz yüzme eğitimleri verildi. Diğer yandan Konak Altınordu Mahallesi, Gaziemir Emrez Mahallesi ve Bornova Meriç Mahallesi'ne kurulan üç portatif havuzda 11 haftalık periyotta 7-14 yaş aralığındaki 2 bin 379 çocuk yüzme öğrendi.

Yeni dönem başladı

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kış Spor Okulları kapılarını; basketbol, capoeira, jimnastik, futbol, tekvando, judo, tenis, atletizm, satranç, yoga, halk oyunları, kano, step-aerobik, zumba, sağlıklı yaşam, temel hareket eğitimi, pilates, yüzme, su altı ragbisi, su topu, voleybol, masa tenisi, güreş, badminton ve futsal branşlarında açtı.

Kulüp Başkanı Ersan Odaman, spor okullarına yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "Çocuklarımız pandemi döneminde 18 aya yakın bir süre evde kaldı. Bu dönemde spor okullarımız da açılmadı; ancak temmuz ayıyla birlikte pandemi kurallarına sıkı sıkıya uyarak açtığımız spor okullarımıza büyük ilgi oldu. Eğitim öğretim okullarının açılmasıyla Yaz Spor Okulları'nı tamamladık. Şimdi Kış Spor Okulları'nı hizmete açtık. Yine çok fazla talep ile karşı karşıyayız. Çocuklarımıza hafta sonu en iyi şekilde spor yaptırmak için planlarımızı hazırladık" diye konuştu. - İZMİR

Son Dakika | İzmirli çocuklar yaz-kış spor yapacak
Son Dakika | İzmirli çocuklar yaz-kış spor yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor Okulları, Yüzme, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | İzmirli çocuklar yaz-kış spor yapacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika | İzmirli çocuklar yaz-kış spor yapacak - Son Dakika
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