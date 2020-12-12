3 sokak köpeğinin ölü bulunduğu bölgede uyuşturucu iğne kapsülleri bulundu (3) - Son Dakika

VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI AÇIĞA ALDI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yahya Kaptan Mahallesi'nde 3 köpeğin uyuşturucu iğne nedeniyle ölmesi üzerine Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ndeki tüm çalışanların açığa alındığını açıkladı. Başkan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: