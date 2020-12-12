3 sokak köpeğinin ölü bulunduğu bölgede uyuşturucu iğne kapsülleri bulundu (3) - Son Dakika

3 sokak köpeğinin ölü bulunduğu bölgede uyuşturucu iğne kapsülleri bulundu (3)
12.12.2020 16:17
VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI AÇIĞA ALDIİzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yahya Kaptan Mahallesi'nde 3 köpeğin uyuşturucu iğne nedeniyle ölmesi üzerine Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ndeki tüm çalışanların açığa alındığını açıkladı.
VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI AÇIĞA ALDI
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yahya Kaptan Mahallesi'nde 3 köpeğin uyuşturucu iğne nedeniyle ölmesi üzerine Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ndeki tüm çalışanların açığa alındığını açıkladı. Başkan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Yahya Kaptan Mahallesi'nde gerçekleşen köpek ölümleriyle ilgili olarak açılan soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları açığa alınmış olup, tüm çalışmalarına ara verilmiştir. Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir. İzmit Belediyesi
olarak yaşanan acı olayın derin üzüntüsünü duyuyor, tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz."
Son Dakika Huzurevinde hediye dağıtan 'Noel Baba' en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven Cunda'ya yerleşti Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş