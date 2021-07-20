İZMİT'TE KURBAN KESİMİNDE YARALANANLAR HASTANELERE KOŞTU - Son Dakika

İZMİT'te, kurban kesimi sırasında hayvanların darbeleri ve bıçakla yaralananlar, hastanelere gelerek tedavi gördü. Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, kesim yerlerini doldurdu. Kesim yerlerinde, hayvanları kesmeye çalışan kişilerden birkaçı ise kurbanlıklarının darbeleri ya da bıçakların kayması sonucu yaralandı. Bıçakla ellerini, kollarını ve bacaklarını kesenler kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılarının büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, bazıları ise müşahede altına alındı. Büyükbaş hayvan keserken kolundan yaralanan 42 yıllık kasap Yavuz Özuğurlu, 'Ben yıllardan beri kesim yapıyorum. Bir marketten emekliyim. Kaza geliyorum demiyor maalesef. Şu anda 8-10 dikişim var. Ben kasabım. Kartepe'de kesim yaparken oldu. Büyükbaş keserken maalesef bıçağı kaçırdım. Ben acemi değilim. 1979 yılından beri bu işi yapıyorum, ama kaza geliyorum demiyor. Maalesef olacak varmış.' dedi.