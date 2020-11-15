Son dakika... İzmit'te, palet fabrikası ofisinde yangın - Son Dakika

Son dakika... İzmit'te, palet fabrikası ofisinde yangın
15.11.2020 17:47
Son dakika haberine göre İZMİT'te, ahşap palet üretimi yapılan fabrikanın ofis bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
İZMİT'te, ahşap palet üretimi yapılan fabrikanın ofis bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynarca Mahallesi'ndeki ahşap palet üretimi yapılan fabrikanın ofis bölümünde, ?saat 16.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahalesi sonucu üretim ve depo bölümüne sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ofiste hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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