Son dakika... İZMİT'TE TEM OTOYOLUNDA KAZA 3 YARALI - Son Dakika

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İZMİT'te, TEM Otoyolunda 3 otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit Alikahya mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik nedeniyle aniden yavaşlayan C.Ç. idaresindeki 34 BD 4839 plakalı otomobile, arkadan gelen H.Y. idaresindeki 42 H 0272 plakalı otomobil ve U.K. idaresindeki 34 TF 869 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan biri çocuk 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.