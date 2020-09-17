Son dakika haber: İznik'te motosikletin park halindeki araca çarpması güvenlik kamerasında - BURSA - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Zafer M. (29) idaresindeki 11 SK 845 plakalı motosiklet, Maltepe Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce Şakir C'nin kullandığı bisiklete, ardından park halindeki bir araca çarptı.
Çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülenen kaza sırasında bir yaya, motosiklet ile araç arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.
Motosikletten düşerek yaralanan sürücü Zafer M, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:19 - Kaynak: AA
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