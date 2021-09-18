Son Dakika | İznik'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
18.09.2021 23:24
Son dakika haberleri... Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisin gözaltına aldığı 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisin gözaltına aldığı 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sakarya'dan ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldıktan sonra şüphelinin kullanacağı aracı tespit etti. Bunun üzerine ilçeye gelen araç takibe alındı ve adım adım izlendi. Sahilde bir işyerine operasyon yapıldı. B.G. ve İ.C. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, metamfetamin maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
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