Son Dakika | İzole yaşam isteği geleneksel Muğla evlerine ilgiyi arttırdı - Son Dakika

Son Dakika | İzole yaşam isteği geleneksel Muğla evlerine ilgiyi arttırdı

14.12.2020 10:59

Son dakika haberleri... Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de geleneksel mimariyle yapılmış bahçeli müstakil Muğla evleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince daha izole bir yaşam sürmek isteyenlerin yoğun ilgisini görüyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de geleneksel mimariyle yapılmış bahçeli müstakil Muğla evleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince daha izole bir yaşam sürmek isteyenlerin yoğun ilgisini görüyor.

Tasarımları, ahşap işçilikleri, tavan işlemeleri ve şehrin sembolü haline gelmiş bacalarıyla geleneksel Türk mimarisinde özgün bir model oluşturan Muğla evleri, bu özelliklerinin yanı sıra kalabalıktan uzak sakin bir hayat sunması nedeniyle de tercih ediliyor.

Bazıları restorasyondan geçirilen tarihi evlere gösterilen rağbet, fiyatlarına da aynı oranda yansıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla evlerinin kentsel, doğal ve arkeolojik sit özelliklerini taşıdığı için 1970'li yıllardan beri korunduğunu söyledi.

Salgın döneminde özellikle Eski Muğla bölgesi ve Karabağlar Yaylası'ndaki "yurt" denilen bahçeli evlerin çok büyük rağbet gördüğünü belirten Gümüş, "Bahçeli Muğla evlerinin fiyatları salgın süresince iki katından fazla yükseldi. Karabağlar Yaylası'ndaki 20-30 yıldır kullanılmayan eski bahçeli evler, salgından sonra tadilattan geçirilerek kullanılır vaziyete getirildi." dedi.

Gümüş, birçok kişinin kalabalıktan uzaklaşarak Menteşe'de yaşamak istediğini ancak bahçeli müstakil ev bulmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

"Eski Muğla" diye adlandırdıkları bölgede 400'e yakını tescilli, yaklaşık 4 bin Muğla evi bulunduğunu kaydeden Gümüş, "Bunlar kendine özgü avlusu olan, kiremitli, Muğla bacalı, tek ya da iki ailenin yaşadığı evler. Bu çok önemli. Evlerin, apartman yaşantısından uzak ve avlulu olması, salgın sürecinde insanların kalabalık bölgelerden uzaklaşması noktasında daha çok değer kazanmaya başladı. Doğal bir izolasyon sağlıyor." diye konuştu.

Restore edilen evlerin değeri 4 kata kadar arttı

Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Ziya Ercan da gerek salgın dönemi gerekse İzmir depreminden sonra Muğla'ya olan ilginin arttığını belirtti.

Muğla'nın tarihi dokusu ve sakinliğiyle ön plana çıktığına işaret eden Ercan, şöyle konuştu:

"Tarihi dokuya sahip Muğla evleri, restore edilerek modern yaşam için çok uygun hale getiriliyor. Özellikle salgın sürecinde Karabağ Yaylası, hatta Yerkesik, Gülağzı, Bayır ve Düğerek bölgelerindeki Muğla evlerine ve arazilere çok büyük rağbet var. Bu evler, Belediye ve Sit Kurulundan izin almak suretiyle restorasyondan geçirilebiliyor. Restore edilen evlerin değerinin 2, 3 hatta 4 misli arttığına şahidiz. Bu ilginin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini düşünüyoruz. Karabağlar Yaylası'nda yola yakın ev veya arsa bulabilmek artık çok zor."

Son Dakika | İzole yaşam isteği geleneksel Muğla evlerine ilgiyi arttırdı
Son Dakika | İzole yaşam isteği geleneksel Muğla evlerine ilgiyi arttırdı
Son Dakika | İzole yaşam isteği geleneksel Muğla evlerine ilgiyi arttırdı
Son Dakika | İzole yaşam isteği geleneksel Muğla evlerine ilgiyi arttırdı

Restorasyon, Menteşe, Gümüş, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İzole yaşam isteği geleneksel Muğla evlerine ilgiyi arttırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Tilkinin ağzından otomobilinin anahtarını 'sucukla' kurtardı! Eğlenceli anlar kamerada Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı 12 bin yıllık Dipsiz Gölü tarumar eden defineciler şimdi de kentin tarihi alanlarına zarar veriyor
Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı         
11:26
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı         
10:42
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir         
09:25
Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu         
09:11
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi         
08:22
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye 2 yıldan fazla hapis cezası ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye 2 yıldan fazla hapis cezası         
07:56
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 11:48:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | İzole yaşam isteği geleneksel Muğla evlerine ilgiyi arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei