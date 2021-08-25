Üye Girişi
Son Dakika | İZSİAD, İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu ile protokol imzaladı - Son Dakika

Son Dakika | İZSİAD, İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu ile protokol imzaladı

25.08.2021 11:06
Son Dakika | İZSİAD, İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu ile protokol imzaladı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ile İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu arasında kurumda bulunan çocukların rehabilitasyonuna ilişkin yapılacak çalışmalarla ilgili protokol imzalandı.

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ile İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu arasında kurumda bulunan çocukların rehabilitasyonuna ilişkin yapılacak çalışmalarla ilgili protokol imzalandı.

İZSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, infaz kurumunda bulunan çocukların kurum içinde ve tahliyeleri sonrasındaki yaşamlarına ilişkin rehabilitasyon çalışmalarına yönelik protokol, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Temür ile İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, dernek olarak Şakran Çocuk Cezaevini ziyaret ettiklerini belirterek, "Amacımız hayatının baharındaki çocuklara cezaevinden çıktıktan sonra yeni bir hayat kurmalarına yardım etmek, onlara iş edindirmek. Bu protokolü imzalamaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Protokolün önemine değinen İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Arzu Şentürk Salık ise şunları kaydetti:

"Cezaevi içerisinde eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında gerçekleşen her türlü atölye, etkinlik, kursların, kurum fiziksel ihtiyaçlarının ve cezaevinden ayrılacak olan hükümlü tutuklu çocuk ve gençler için istihdamın İZSİAD tarafından desteklenmesi ve sağlanması amacıyla bu işbirliği protokolü yaptık. STK'lar sadece ülkenin ekonomisi için görüş bildiren kuruluşlar değildir. Elini taşın altına sokması gereken, hem topluma hem o toplumu oluşturan özellikle zorda olan kesimlere karşı sorumlulukları bulunuyor."

Protokol kapsamında ceza infaz kurumunda bulunan çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, bilimsel ve kültürel birikimlerin geliştirilmesi, sağlıklı bir birey olarak yetişmesi ve tahliye sonrası topluma kazandırılması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere destek verileceği aktarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Rehabilitasyon, İzmir, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İZSİAD, İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu ile protokol imzaladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın önde gelen finans kuruluşu Citigroup, Bitcoin işine giriyor 13:32 Dünyanın önde gelen finans kuruluşu Citigroup, Bitcoin işine giriyor Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi 13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi 12:31 Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi
Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi 12:20 Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi 12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi Canlı yayında yaptığı 11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada 11:25 İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü 11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü

Son Dakika Haberleri
13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi
12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım         
12:55
Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi         
12:27
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor         
11:49
Yıllar önce Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş         
11:42
Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı         
11:15
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim         
10:30
Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa         
10:05
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 13:42:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | İZSİAD, İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu ile protokol imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement