Son dakika: JAKEM'de doğal afetlerde kullanılan arama-kurtarma köpekleri ile tatbikat düzenlendi - Son Dakika

Son dakika: JAKEM'de doğal afetlerde kullanılan arama-kurtarma köpekleri ile tatbikat düzenlendi

26.02.2021 13:33
Son dakika: JAKEM'de doğal afetlerde kullanılan arama-kurtarma köpekleri ile tatbikat düzenlendi, System.String[]

Son dakika haberi... Nevşehir'de faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında arama-kurtarma köpekleriyle tatbikat gerçekleştirildi.

Nevşehir'de faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında arama-kurtarma köpekleriyle tatbikat gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki JAKEM'in yerleşkesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, deprem ve sel gibi doğal afetlerde görevli köpeklerin yetiştirilme evreleri uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikatta, merkezde doğumlarından itibaren 20 hafta branş eğitimi alan köpeklerin, kondisyon ve motivasyonlarını diri tutmak amacıyla her sabah sürdürülen eğitimler sergilendi.

Canlı insan arama çalışması yapılan tatbikatta, eğitici personel tarafından enkaz alanına gönderilen köpek, moloz yığınları altına gizlenen kişiyi kısa sürede buldu.

JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerin insana kıyasla 55 kat iyi koku aldığını, daha gelişmiş görme ve ses algılama özelliklerinin bulunduğunu belirtti.

Eğitimi tamamlanan köpeklerin yurt içi ve yurt dışında görevlendirildiğini kaydeden Altın, "Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk sahasında huzur ve güvenin sağlanması için emniyet ve asayiş hizmetlerine ve terörle mücadele harekatına katkı sağlamak maksadıyla görev yapan 11 farklı branştaki köpek ve kullanıcılarının eğitimleri JAKEM Komutanlığında yapılmaktadır." dedi.

Köpek Eğitim ve Yavru Üretim Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Aydın Tekin ise köpeklerin JAKEM'deki eğitim alanlarının yanı sıra kentsel dönüşüm alanları ve açık arazilerde de pekiştirme eğitimine tabi tutulduğunu ifade etti.

Arama-kurtarma köpeklerinin eğitici personel ile çeşitli görev sahalarında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirildiğini aktaran Tekin, "Eğitimlerimiz 20 hafta süreli ve 800 ders saati olarak icra edilmektedir. Eğitimlerimize kullanıcısı ile köpeğin uyum sağlama süreciyle başlanmakta, ilk olarak itaat eğitimi, müteakibinde ise havlama kutuları içerisinde saklanmış olan canlı insan kokusunu tanıtma eğitimleri yapılarak devam edilmektedir. Arama eğitimleri, öncelikle birlik içerisinde havlama kutuları, betonarme enkaz, toprak altı ve açık arazi kesimlerinde yapılmaktadır." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: JAKEM'de doğal afetlerde kullanılan arama-kurtarma köpekleri ile tatbikat düzenlendi - Son Dakika


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