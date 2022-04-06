Son dakika! Jandarma 11 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı - Son Dakika

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 11 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, evden hırsızlık, haberleşme enerji ve nakil kablo hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık ve kişilere ait mala zarar verme olayları üzerine Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık olaylarını A.Y., M.K., ve A.K.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yakalanmasıyla beraber Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplam 11 faili meçhul kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, evden hırsızlık, haberleşme enerji ve nakil kablo hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık ve kişilere ait mala zarar verme olayları aydınlatıldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve A.K. tutuklanırken, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ