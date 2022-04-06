Son dakika! Jandarma 11 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Jandarma 11 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı

06.04.2022 17:13
Son dakika! Jandarma 11 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı

Son dakika haberler... Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 11 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 11 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, evden hırsızlık, haberleşme enerji ve nakil kablo hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık ve kişilere ait mala zarar verme olayları üzerine Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık olaylarını A.Y., M.K., ve A.K.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yakalanmasıyla beraber Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplam 11 faili meçhul kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, evden hırsızlık, haberleşme enerji ve nakil kablo hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık ve kişilere ait mala zarar verme olayları aydınlatıldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve A.K. tutuklanırken, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Jandarma, Kayseri, Enerji, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Jandarma 11 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:31:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Jandarma 11 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement