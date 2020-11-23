Son dakika: Jandarma 145 adet kaçak cep telefonu yakaladı - Son Dakika

Son dakika: Jandarma 145 adet kaçak cep telefonu yakaladı
23.11.2020 12:34
Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 145 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 145 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan T.M.K., isimli şahsın kaçak yollardan ülkeye soktuğu cep telefonlarını Afyonkarahisar'a getireceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Polisinden destek verdiği operasyonda, T.M.K., yanında bulunan çeşitli marka ve modellerde toplam 145 adet kaçak cep telefonu ile gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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