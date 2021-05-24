Son dakika... Jandarma 5 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika

Son dakika... Jandarma 5 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

24.05.2021 15:36
Son dakika... Jandarma 5 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetler kapsamında faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüpheli/şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, faili meçhul hırsızlık olaylarının şüphelileri oldukları tespit edilen A.A., V.K., E.A., İ.A., M.Ç. ve E.G. yakalanarak gözaltına alındı. İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde, 2 evden, 2 haberleşme ve enerji nakil kablosu ile 1 iş makinası ve tarım aracı hırsızlık olayı olmak üzere toplam 5 faili meçhul olay aydınlatıldı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Son dakika... Jandarma 5 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı
Son dakika... Jandarma 5 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

İl Jandarma Komutanlığı, Münir Karaloğlu, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Jandarma 5 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika


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