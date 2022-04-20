Son dakika... Jandarma, Ankara'da bir hafta içinde, aranması bulunan 256 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Son dakika... Jandarma, Ankara'da bir hafta içinde, aranması bulunan 256 kişiyi yakaladı

20.04.2022 18:05
Son dakika... Jandarma, Ankara'da bir hafta içinde, aranması bulunan 256 kişiyi yakaladı

Son dakika haber: Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada, 3'ü "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik"ten olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 256 kişiyi yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada, 3'ü "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik"ten olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 256 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde 13-19 Nisan'da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

FETÖ üyesi olma suçundan aranan R.S. ve F.S. Etimesgut'ta, aynı suçlamayla aranan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. de Sincan'da yakalandı.

Şüpheliler, haklarındaki işlemlerin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca çeşitli ilçelerdeki yol kontrol noktalarında 161, Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde ise çeşitli suçlardan aranan 92 olmak üzere toplam 253 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 256 kişi yakalandı Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 256 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Jandarma, Ankara'da bir hafta içinde, aranması bulunan 256 kişiyi yakaladı - Son Dakika


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