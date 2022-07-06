Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde dün akşam üzeri saat 19.00 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile vatandaşlardan temin edilen atlarla yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında Akgedik Mahallesi ormanlık kamu arazisi içerisine ağaç dalları ile çevrilerek hazırlanmış tarla içerisinde toplam 60 kök Hint keneviri ekildiği tespit edildi.

Kaynak: İHA

Yunusemre, Jandarma, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Jandarma atlarla kenevir izi sürdü - Son Dakika

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